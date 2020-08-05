На украшение Уфы к Новому году потратят более 30 млн рублей

Планируется закупить объемные светящиеся фигуры Деда Мороза, Снегурочки, четырех оленят, двух звезд с декоративной сеткой, шаров, арок и других. На все изделия должна быть предоставлена гарантия на год, товар должен быть поставлен заказчику в течение 100 дней со дня заключения договора.

В Уфе на новогоднюю иллюминацию потратят более 30 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях