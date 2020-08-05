На украшение Уфы к Новому году потратят более 30 млн рублей
В Уфе на новогоднюю иллюминацию потратят более 30 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.
Запрос предложений на украшение улиц светотехническими изделиями назначило Управление административными зданиями.
Планируется закупить объемные светящиеся фигуры Деда Мороза, Снегурочки, четырех оленят, двух звезд с декоративной сеткой, шаров, арок и других. На все изделия должна быть предоставлена гарантия на год, товар должен быть поставлен заказчику в течение 100 дней со дня заключения договора.