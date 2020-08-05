В Башкирии восстанавливают популяцию маралов

Фото: автор



Фото: автор

Благородных оленей — маралов впервые завезли в Башкирию в сороковых годах прошлого века. Они прекрасно адаптировались к нашему климату и поселились в лесах. В лихие девяностые браконьеры практически полностью истребили поголовье этих прекрасных животных – все ради их огромных рогов (правильно они называются панты), которые используются в медицинских целях.

Несколько лет назад республика решила восстановить поголовье маралов, Министерство экологии даже организовывало поездку на Алтай для желающих освоить тонкости этого дела. В Башкирии с десяток хозяйств, где вольготно живут эти краснокнижные животные. Фермеры, которые разводят животных, весной спиливают рога аккуратно, не доставляя животному никакого вреда. Маралы не страдают – они сами периодически сбрасывают панты.

Первым маралов в Башкирию привез предприниматель из Куюргазинского района Партев Абрамян. В 2014 году он купил на Алтае двадцать голов и поселил на своих землях. Сейчас у него уже примерно пятьсот животных, в том числе семьдесят самцов. На мировые рынки, правда, выйти так и не удалось, не хватает объемов. Фармацевтические компании готовы работать с крупными партиями – от тонны, а пока выходит около 200 килограммов. Поэтому панты он продает местным жителям.

Крупнейшая в республике ферма находится в Учалинском районе около деревни Ахуново. Пять лет назад ее открыл предприниматель Анатолий Кобельков. Оно так и называется — «Мараловое поместье».

«Наш директор съездил на Алтай, вдохновился и решил открыть такой же комплекс здесь, в его родных краях. Наш климат и растительность похожи на привычную для маралов среду», — рассказывает заместитель директора Татьяна Полотова.

Для благородных оленей выделили 1000 гектаров, это огромная территория. Сейчас в стаде уже больше 700 голов, маралята рождаются каждый год. Панты обрабатывают и используют на собственной базе отдыха для оздоровительных ванн. Других таких маральников на Урале нет. И это единственное место, где можно погладить марала – на территории турбазы есть небольшой контактный зоопарк.

В Бурзянском районе, на территории Башкирского государственного природного заповедника, маралов разводят сугубо в научных целях. В 2012 году заповедник получил около двухсот тысяч рублей, на которые купил двух самцов и семь самок.

Животные понемногу размножаются. В позапрошлом году впервые появилось потомство – родились сразу два мараленка. После адаптации животных отпускают на волю, они живут под охраной на территории заповедника. На территории заповедника живут и дикие маралы.

«В прошлом году мы выпустили трех животных. Они самостоятельно добывают себе пищу, но далеко от своих вольеров не уходят, хотя недавно их видели у соседней деревни», — рассказывает замдиректора по эколого-просветительской работе заповедника Розалия Ишдавлетова.