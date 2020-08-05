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В Башкирии от пневмококка привьют более 134 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии от пневмококковой инфекции будут привиты 134 300 человек, сообщили в Минздраве республики. Вакцинация проводится на средства регионального бюджета. Ей подлежат дети в возрасте 2-5 лет и взрослые, относящиеся к группам риска. Это призывники, люди старше 60 лет, те, кто имеет хронические заболевания легких, люди старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания.

Будут привиты 50 тыс. взрослых, 43,8 тыс. детей и повторно привиты 40,5 тыс. детей.

«На сегодняшний день выполнено 58% от плана вакцинации от пневмококковой инфекции. Следующей планируемой отчетной точкой является 10 августа. 15 августа планируется завершение вакцинации в полном объеме», — проинформировали в Минздраве.

Как пояснили специалисты, прививка от пневмококка, в частности, не уменьшит заболеваемость пневмониями, но должна профилактировать число смертельных осложнений при присоединении бактериальной инфекции к вирусу у детей и пожилых.

ИА «Башинформ»
Теги: вакцинация, прививка, пневмококк
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