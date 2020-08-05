Фото: пресс-служба Минздрава РБ | Видео: соцсети В Башкирии водители скорой помощи пожаловались на «скотские» условия на работе Фото: пресс-служба Минздрава РБ | Видео: соцсети

Водители отделения скорой помощи города Благовещенска записали на видео и выложили в соцсети, в каких условиях им приходится отдыхать во время ночной смены.

«Пришли в ночную смену: ни одной кушетки, только один стульчик стоит. Это, видимо, обещанный комфортабельный диван. Вот где пять водителей должны выйти из машины, дойти и отдохнуть? Вот здесь? На полу? Как скот?», — говорит автор видео.

В соцсетях сообщается, что главный врач Благовещенской ЦРБ обещал сделать ремонт в этом помещении, а в итоге не были соблюдены нормы рабочего места

«Как работать людям ночью? Нужно переселить весь административный аппарат в это помещение», — пишут в местном паблике.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии.

«В данном помещении, комнате отдыха для водителей, производится косметический ремонт. Красятся стены и именно поэтому были вынесены кушетки и мебель. Есть временные неудобства, но это с целью того, чтобы привести помещение в хорошее состояние. До сотрудников, водителей данная информация доведена», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ремонт планируют завершить сегодня. Уже сделана раздевалка, душевая и комната отдыха. Замену санузла произведут до конца недели.