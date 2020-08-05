Фото: пресс-служба Минздрава РБ В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды Фото: пресс-служба Минздрава РБ

В Башкирии 8-летняя девочка полностью отказалась от еды и воды. С этими жалобами ребенок впервые поступил в детское отделение психиатрического стационара Уфы в октябре 2019 года. По информации пресс-службы Минздрава РБ, девочка жаловалась также на тошноту, слабость, непереносимость запаха пищи, плаксивость, нарушения сна. Медики диагностировали нервную анорексию.

Ничего не предвещало беды: ребенок от первой беременности, протекавшей без осложнений. Она правильно развивалась в раннем детском возрасте. Сейчас учится во втором классе, успешно осваивает школьную программу, профессионально занимается вокалом – участвует в международных вокальных конкурсах. Растет единственным ребенком в полной благополучной семье. Характеризуется доброй, отзывчивой, активной в школьной жизни.

Но в марте прошлого года в семье начались проблемы: родители стали ссориться, выяснять отношения в присутствии ребенка. Затем девочка услышала разговор мамы и папы о возможном разводе – стала сильно переживать, плакать, пыталась помочь родителям.

«Для восстановления отношений, было принято решение об отдыхе на море, где девочка сразу начала ограничивать себя в еде, постоянно проверяла свой вес, жаловалась на тошноту, отвращение к пище. Вес начал прогрессивно снижаться. После возвращения с отдыха родители обратились к педиатру, неврологу, эндокринологу, онкологу, проходили лечение в детском гастроэнтерологическом отделении, лечение результата не приносило. За полгода потеря веса составила более 15 кг», — сообщили в ведомстве.

В начале октября девочка полностью отказалась от твердой и жидкой пищи – потребовалась экстренная госпитализация. Вес ребенка на момент поступления составлял 18,5 кг. Недостаток массы тела сопровождался тяжелой белково-энергетической недостаточностью, сухой кожей, болями в животе, тяжелыми явлениями астении, апатией, двигательной заторможенностью, депрессией, нарушениями сна и сердечно-сосудистой системы.

Пациентку поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии для восстановления основных жизненных функций. С первого дня был применен комплексный подход в лечении. На второй неделе лечения с девочкой начали проводить индивидуальную психокоррекционную работу и семейную психотерапию совместно с родителями.

Благодаря слаженной работе врачей-психиатров в течение трех недель комплексного лечения у ребенка восстановился аппетит и сон, улучшилось настроение, пропало отвращение к пище. Девочка стала активной, подвижной, с удовольствием участвовала в детских играх, за месяц прибавка в весе составила более пяти кг. Она сама отмечала значительное улучшение своего состояния, начала строить планы на дальнейшие занятия в школе и участия в творческих конкурсах. Ребенка выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение детского психиатра.