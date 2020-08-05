Итальянцы пробуют: популярный YouTube-канал снял видео о башкирской кухне

Итальянцы постоянно что-то пробуют, испытывают и делятся эмоциями. Искренними. Популярный ютуб-канал опубликовал очередную серию с жителями Италии, которые пробуют башкирскую кухню.

Многие участники впервые услышали о Башкирии и Уфе. И даже отметили, что с итальянского «Ufa» переводится как «скучный». Другой участник эксперимента, услышав о том, что в республике живут гостеприимные люди и готовят разнообразные блюда, назвал регион «Русским Неаполем» и уже был готов отправиться в гости.

Мнения о традиционных башкирских блюдах у итальянцев сложилось разное. Но фраза «Очень вкусно!» прозвучала неоднократно.