Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.38 ↓

EUR 86.50 ↑

5 августа Среда

Уфа   °

Молния
04.08.20: всего с COVID-19 - 6886, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5300, количество умерших - 23
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Итальянцы пробуют: популярный YouTube-канал снял видео о башкирской кухне

ОБЩЕСТВО

Итальянцы постоянно что-то пробуют, испытывают и делятся эмоциями. Искренними. Популярный ютуб-канал опубликовал очередную серию с жителями Италии, которые пробуют башкирскую кухню.

Многие участники впервые услышали о Башкирии и Уфе. И даже отметили, что с итальянского «Ufa» переводится как «скучный». Другой участник эксперимента, услышав о том, что в республике живут гостеприимные люди и готовят разнообразные блюда, назвал регион «Русским Неаполем» и уже был готов отправиться в гости.

Мнения о традиционных башкирских блюдах у итальянцев сложилось разное. Но фраза «Очень вкусно!» прозвучала неоднократно.

ИА «Башинформ»
Теги: итальянцы пробуют, башкирская кухня
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфу ненадолго вернется 30-градусная жара, а после похолодает в два раза
Синоптики обещают: 5 августа на территорию Башкирии вернется 30-градусная жара. Уже завтра днем столбики термометров в некоторых районах республики дости
В Уфе попавшим в ДТП 19-летним водителям и трем пассажирам потребовалась помощь медиков
В Уфе накануне в первом часу ночи произошло ДТП с участием молодых водителей. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на дороге с
Под Уфой неравнодушные автолюбители остановили пьяного водителя и передали полицейским
Активную гражданскую позицию проявили жители поселка Юматово под Уфой. Неравнодушные автолюбители заметили на дороге машину, за рулем которой оказался пь
Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначена Анна Таболина
Анна Таболина назначена заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии. Она будет курировать вопросы семейной политики, контр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть