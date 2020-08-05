В России вступил в силу новый национальный стандарт на автомобильные номера

В России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Однако свой знак получит транспорт с нестандартным местом крепления. Кроме того, уменьшились габаритные размеры табличек для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

Отдельный знак появится и для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы).

Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.

Выдавать их будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.