Французские инвесторы планируют экспортировать башкирский мед в страны Европы и Азии.

Акционеры группы компаний «Отрада» Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи представили главе Башкортостана международный инвестпроект экспортоориентированного промышленного пчеловодства.

В течение 5 лет в регионе планируется создать производственную базу из 50 тысяч пчелосемей, открыть лабораторию качества мёда с международной аккредитацией, начать изготавливать медовую продукцию и экспортировать ее в страны Европы и Азии. Кроме того, будет вестись работа по сохранению и развитию генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда башкирского мёда, обещают предприниматели.

Инвесторы изучили местные климатические условия, природные особенности республики и высоко оценили потенциал региона по выходу на международный рынок медовой продукции. Для запуска проекта уже создана компания «Счастливая пчела», разработана дорожная карта.

﻿«Считаю, что для организации производства мирового уровня Башкортостан – одна из лучших площадок. Здесь есть всё для достижения успеха, нужно только добавить современную технологическую основу, – сказал Патрик Хоффман.

Инвестпроект получил одобрение руководителя республики. Радий Хабиров отметил, что готов содействовать реализации намеченных планов.