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Общественники Башкирии призывают правильно утилизировать маски и перчатки

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Общественники Башкирии призывают правильно утилизировать маски и перчатки Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии предлагают организовать правильную утилизацию масок и перчаток. Средства индивидуальной защиты необходимо утилизировать централизованно, считает заместитель председателя профильной Комиссии Общественной палаты Башкирии Расих Хамитов.

Как сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, порядка 75% пластика, использованного в связи с пандемией коронавируса, вероятнее всего, станет отходами, которые будут засорять свалки и мировой океан, Это использованные маски, защитные перчатки, пластиковые ёмкости из-под дезинфицирующих жидкостей, а также упаковки, используемые для доставки продуктов питания на дом.

По мнению Расиха Хамитова, соответствующие государственные органы власти должны разработать схему сбора и утилизации масок и перчаток в специальные заводы, обозначить пункты сбора, приучить население пользоваться этими специальными контейнерами, сформулировать определенные правила обращения с медицинскими отходами для учреждений — школ, аптек, магазинов.

В качестве примера он привел систему сбора утилизации медицинских отходов, организованой в системе здравоохранения.

﻿«Нужно либо масштабировать эту систему или присоединиться к ней, или наладить что-то подобное и за пределами медицинских учреждений, — сказал общественник. — В целом, действительно, эта ситуация с пандемией повлияла на нашу жизнь и быт. Увеличилось потребление пластика и других материалов из полиэтилена, поликарбоната, и это, конечно, влияет на захламление территории, акватории, с этим можно полностью согласиться. Население должно более бережно относиться к применению этих материалов, меньше употреблять пластика».

Гульфия Акулова
Теги: утилизация спецотходов
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