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В Башкирии скончался бывший председатель съезда чувашей республики Валерий Сидоров

ОБЩЕСТВО
Фото: Дом дружбы народов РБ

В Башкирии скончался бывший председатель съезда чувашей республики Валерий Сидоров Фото: Дом дружбы народов РБ

После продолжительной болезни ушел из жизни бывший председатель Канаша (съезда) чувашей Башкортостана Валерий Сидоров, сообщает Дом дружбы народов РБ.

Сидоров Валерий Александрович родился 5 мая 1954 г. в Белебеевском районе республики. Трудовой стаж начал в родном районе — с преподавания в Ермолкинской восьмилетней школе. После службы в рядах Советской Армии окончил Башкирский государственный университет. Работал учителем математики в Качегановской средней школы Миякинского района, являлся завучем, а позднее директором Дмитриевской средней школы Уфимского района. В администрации Уфимского района с 1999 года — занимал должности заместителя председателя Уфимского райсовета, заместителя главы администрации района, секретаря Уфимского районного Совета. С 2006 г. являлся секретарем Совета муниципального района Уфимский район РБ.

Имел следующие звания и награды: главный муниципальный советник 2 разряда, «Отличник народного просвещения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», Почетные грамоты Государственного Собрания — Курултая РБ. Валерий Сидоров долгие годы был председателем исполнительного комитета Канаша (съезда) чувашей региона с самого ее основания в 1999 году.

Дом дружбы народов РБ выражает соболезнования родным и близким Валерия Александровича.

ИА «Башинформ»
Теги: некролог
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