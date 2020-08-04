Фото: smolensk-i.ru В России растет количество тропических постельных клопов - Роспотребнадзор Фото: smolensk-i.ru

Роспотребнадзор России сообщил о росте численности тропических постельных клопов на европейской части страны.

Данный вид насекомых является новым для европейской части России.

По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается. Клопов этих видов могут отличить друг от друга только профессионалы.

Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако, наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

Чаще всего клопов завозят с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Их могут переносить из одного помещения в помещение, из одного дома в другой, из города в город. Они могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через электророзетки, а в теплое время — по наружным стенам домов.

Кроме того, рассадником клопов могут быть чердаки (если в них гнездятся голуби). Редко, но бывает, клопа можно «подцепить» в транспорте и в других местах скопления людей.

Насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома.

Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Размер редких крупных особей (самок) может достигать размера спичечной головки. Клопы питаются кровью, поэтому тянутся к человеку.

У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем.

Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье.

Постельные клопы семейства Cimicidae — кровососущие бескрылые насекомые, которых относят к домовым (гнездовым) паразитам подстерегающего типа.

Семейство представлено в мире двумя видами: постельный клоп Cimex lectularius — космополитический вид, распространенный во многих странах с умеренным климатом и Сimex hemipterus — тропический постельный клоп, обитающий в зоне тропических стран.

Эксперты рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала — а при малейших признаках наличия постельных клопов отказаться от проживания в этой гостинице.

Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее проникнуть в вещи.

Грязное белье и одежду специалисты рекомендует складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где вещи пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить клопов.

Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения; периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки («засиженности») в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье и т. п.

Важно также систематически ремонтировать квартиры, белить потолки и тщательно (без щелей) наклеивать обои, заделывать щели на полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.