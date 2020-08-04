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Башкультнаследие разрешило реставрацию «Особняка Шкапских» в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкультнаследие

Фото: Башкультнаследие

ООО «Артель» выдано разрешение на реставрацию выявленного объекта культурного наследия «Особняк Шкапских» по ул. К. Маркса, 41, сообщили в Управлении по государственной охране ОКН Башкирии. Специалисты сейчас изучают документы, после чего создадут проект реставрации.

Архитектор и строители особняка неизвестны. Предположительно, он был построен в 1860-е годы — стиль здания сочетает черты классицизма и эклектики. Улица Александровская (ныне К. Маркса) была одной из главных, парадных улиц Уфы.

По переписям 1879 и 1886 годов, дом и участок принадлежали Прасковье Михайловне Шкапской. Это племянница уфимского историка и краеведа Василия Юматова, первого профессионального историка и краеведа Башкирии, мать чиновника и известного общественного деятеля Петра Россинского.

Сейчас часть здания занимает заведение общепита, основная часть была жилой. Зимой 2016 года под крышей дома произошел пожар.

ООО «Артель» работает с реставрацией зданий около 30 лет. Последние работы компании — «Усадьба Соловьевых» и «Дом Паршиных» на улице Свердлова. Также «Артель» является подрядчиком ремонта зданий Уфимского института искусств, госпиталя ветеранов, других объектов, находящихся в госсобственности.

ИА «Башинформ»
Теги: объект культурного наследия
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