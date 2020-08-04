МЧС Башкирии вновь предупреждает о сильном ветре
МЧС Башкирии вновь предупреждает о сильном ветре Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, 5 августа по республике ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, местами до 9, днем 28-33.
Добавим, что по шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.