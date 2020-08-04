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МЧС Башкирии вновь предупреждает о сильном ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии вновь предупреждает о сильном ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, 5 августа по республике ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с.

Ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, местами до 9, днем 28-33.

Добавим, что по шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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