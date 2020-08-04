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Под Уфой неравнодушные автолюбители остановили пьяного водителя и передали полицейским

ОБЩЕСТВО

Активную гражданскую позицию проявили жители поселка Юматово под Уфой. Неравнодушные автолюбители заметили на дороге машину, за рулем которой оказался пьяный водитель. Люди не стали ждать, пока его поездка с подругой закончится трагедией: отняли ключи и вызвали к месту дорожных полицейских.

На кадрах видно, что водитель, что называется, «лыка не вяжет». А женщина на переднем пассажирском сиденье не защищает провинившегося водителя, но и открыто не ругает.

ИА «Башинформ»
Теги: пьяный водитель, полиция
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