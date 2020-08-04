Под Уфой неравнодушные автолюбители остановили пьяного водителя и передали полицейским

Активную гражданскую позицию проявили жители поселка Юматово под Уфой. Неравнодушные автолюбители заметили на дороге машину, за рулем которой оказался пьяный водитель. Люди не стали ждать, пока его поездка с подругой закончится трагедией: отняли ключи и вызвали к месту дорожных полицейских.

На кадрах видно, что водитель, что называется, «лыка не вяжет». А женщина на переднем пассажирском сиденье не защищает провинившегося водителя, но и открыто не ругает.