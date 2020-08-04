Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначена Анна Таболина

С 2011 года по настоящее время – начальник сводно-информационного отдела, начальник отдела методологии и развития социального обслуживания населения, начальник отдела организации социального обслуживания населения, начальник Управления семейной политики Минтруда Башкирии.

Трудовую деятельность начала в 2005 году помощником воспитателя в детдоме № 10.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда региона, Анна Таболина родилась в Уфе, выпускница БашГУ.

Она будет курировать вопросы семейной политики, контролировать работу органов опеки и попечительства, детских учреждений системы Минтруда, а также координировать работу пресс-службы ведомства.

Галина Бахшиева

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