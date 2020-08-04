Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначена Анна Таболина
Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначена Анна Таболина Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии
Анна Таболина назначена заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
Она будет курировать вопросы семейной политики, контролировать работу органов опеки и попечительства, детских учреждений системы Минтруда, а также координировать работу пресс-службы ведомства.
Как сообщили в пресс-службе Минтруда региона, Анна Таболина родилась в Уфе, выпускница БашГУ.
Трудовую деятельность начала в 2005 году помощником воспитателя в детдоме № 10.
В 2007 году – заместитель председателя Первичной профсоюзной организации студентов БашГУ.
В 2007-2011 годах работала в Федерации профсоюзов Башкирии.
С 2011 года по настоящее время – начальник сводно-информационного отдела, начальник отдела методологии и развития социального обслуживания населения, начальник отдела организации социального обслуживания населения, начальник Управления семейной политики Минтруда Башкирии.