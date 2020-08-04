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Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначена Анна Таболина

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии

Замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии назначена Анна Таболина Фото: пресс-служба Минтруда Башкирии

Анна Таболина назначена заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

Она будет курировать вопросы семейной политики, контролировать работу органов опеки и попечительства, детских учреждений системы Минтруда, а также координировать работу пресс-службы ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда региона, Анна Таболина родилась в Уфе, выпускница БашГУ.

Трудовую деятельность начала в 2005 году помощником воспитателя в детдоме № 10.

В 2007 году – заместитель председателя Первичной профсоюзной организации студентов БашГУ.

В 2007-2011 годах работала в Федерации профсоюзов Башкирии.

С 2011 года по настоящее время – начальник сводно-информационного отдела, начальник отдела методологии и развития социального обслуживания населения, начальник отдела организации социального обслуживания населения, начальник Управления семейной политики Минтруда Башкирии.

Галина Бахшиева
Теги: Минтруд РБ, назначения, Анна Таболина
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