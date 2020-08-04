Фото: Валерий Шахов В Уфу ненадолго вернется 30-градусная жара, а после похолодает в два раза Фото: Валерий Шахов

Синоптики обещают: 5 августа на территорию Башкирии вернется 30-градусная жара. Уже завтра днем столбики термометров в некоторых районах республики достигнут +34 градусов. Подобная картина продлится недолго. По предварительным данным, безоблачная погода задержится, по крайней мере в Уфе, до субботы, 8 августа.

Затем температура воздуха плавно начнет опускаться, в регион снова придут дожди. А через неделю прогнозируется похолодание, так что столбики термометров могут опуститься до +15 градусов.