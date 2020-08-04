В Уфе на улице Интернациональной планируют построить две многоэтажные парковки
Мэрия Уфы ищет арендатора на два земельных участка, расположенных на улице Интернациональной. Там планируется построить многоэтажные парковки.
Аукцион на право заключения договора аренды объявило Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, он пройдет 28 августа.
Площадь участков составляет 2 тысячи и 4,62 тысячи квадратных метров, кадастровая стоимость 5,7 млн и 12,6 млн рублей соответственно.
Аренду планируется заключить на 32 месяца за начальную арендную плату 567,9 тысяч и 1,31 млн рублей в год соответственно.Заявки принимаются до 24 августа, шаг аукциона составляет 3%, задаток — 50% от начальной цены лотов.Первый участок, по данным картографических сервисов, расположен через дорогу от дома №107 по улице Интернациональной. Сейчас он засажен деревьями. Второй участок находится через дорогу от дома №149, между заправками «Газпрома» и «Башнефти», сообщает «Коммерсант-Уфа».Ранее сообщалось, что Главархитектура Уфы определила места для строительства многоуровневых паркингов на 12,3 тыс. машиномест. Адреса этих мест не публиковались. Дефицит парковочных мест в мэрии оценивали в 277 тыс. В Уфе зарегистрировано 505 тысяч автомобилей, создано около 168 тысяч парковочных мест.