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В Уфе на улице Интернациональной планируют построить две многоэтажные парковки

ОБЩЕСТВО

Мэрия Уфы ищет арендатора на два земельных участка, расположенных на улице Интернациональной. Там планируется построить многоэтажные парковки.

Аукцион﻿ на право заключения договора аренды объявило Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, он пройдет 28 августа.

Площадь участков составляет 2 тысячи и 4,62 тысячи квадратных метров, кадастровая стоимость 5,7 млн и 12,6 млн рублей соответственно.

Аренду планируется заключить на 32 месяца за начальную арендную плату 567,9 тысяч и 1,31 млн рублей в год соответственно.Заявки принимаются до 24 августа, шаг аукциона составляет 3%, задаток — 50% от начальной цены лотов.Первый участок, по данным картографических сервисов, расположен через дорогу от дома №107 по улице Интернациональной. Сейчас он засажен деревьями. Второй участок находится через дорогу от дома №149, между заправками «Газпрома» и «Башнефти», сообщает «Коммерсант-Уфа»﻿.Ранее сообщалось, что Главархитектура Уфы определила места для строительства многоуровневых паркингов на 12,3 тыс. машиномест. Адреса этих мест не публиковались. Дефицит парковочных мест в мэрии оценивали в 277 тыс. В Уфе зарегистрировано 505 тысяч автомобилей, создано около 168 тысяч парковочных мест.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство, благоустройство города
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