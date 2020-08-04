Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.15 ↑

EUR 87.22 ↑

4 августа Вторник

Уфа   °

Молния
03.08.20: всего с COVID-19 - 6851, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5201, количество умерших - 23
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Под Уфой проходят учения инженерных войск

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минобороны

Под Уфой проходят учения инженерных войск Фото: пресс-служба Минобороны

Под Уфой, на полигоне в Алкино, проходят учения инженерных войск.

Поиск мин, прокладывание дороги, строительство мостов, обезвреживание террористов — эти и другие задачи выполняют военнослужащие 2-й отдельной Кёнингсбергско-Городокской краснознамённой инженерной бригады.

Учения проходят сразу на четырёх полигонах Центрального военного округа — в Оренбургской, Кемеровской, Астраханской областях и в республике Башкортостан.

Участвуют более полутора тысяч человек и 450 единиц техники, сообщает ГТРК Башкортостан.

По словам начальника отделения подготовки инженерных войск Центрального военного округа, подполковника Андрея Селезнева, военнослужащие отрабатывают весь комплекс задач инженерного обеспечения. Особое внимание уделяют преодолению минно-взрывных и невзрывных заграждений.

ИА «Башинформ»
Теги: армия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Даниил Квят на скорости 300 км/ч попал в жесткую аварию на Гран-при Великобритании
Российский гонщик «Формулы-1», уроженец Уфы Даниил Квят попал в жесткую аварию на трассе Гран-при Великобритании. 2 августа болид пилота «Альфа Таури» в
«Иди отсюда, крыса»: в Уфе девушку без защитной маски обругали и вытолкали из автобуса
В Уфе девушку без защитной маски обругали и вытолкали из автобуса, по дизайну похожего на «башавтотрансовский». Соответствующее видео появилось в соцсетя
В Башкирии планируют увеличить тариф на вывоз мусора
Тарифы на вывоз мусора будут пересмотрены и доведены до экономически обоснованного уровня. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном со
Какие документы, выплаты и услуги в этом году продлеваются автоматически?
В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции срок действия ряда субсидий, выплат, а также иных госуслуг был продлен. То есть для получения этих и
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть