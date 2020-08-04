Под Уфой проходят учения инженерных войск

По словам начальника отделения подготовки инженерных войск Центрального военного округа, подполковника Андрея Селезнева, военнослужащие отрабатывают весь комплекс задач инженерного обеспечения. Особое внимание уделяют преодолению минно-взрывных и невзрывных заграждений.

Участвуют более полутора тысяч человек и 450 единиц техники, сообщает ГТРК Башкортостан .

Учения проходят сразу на четырёх полигонах Центрального военного округа — в Оренбургской, Кемеровской, Астраханской областях и в республике Башкортостан.

Поиск мин, прокладывание дороги, строительство мостов, обезвреживание террористов — эти и другие задачи выполняют военнослужащие 2-й отдельной Кёнингсбергско-Городокской краснознамённой инженерной бригады.

Под Уфой, на полигоне в Алкино, проходят учения инженерных войск.

ИА «Башинформ»

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