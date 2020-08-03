Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: «Важно, чтобы аэропорт Уфы начал потихонечку «смотреть в окно», за рубеж» Фото: Олег Яровиков

В России с 1 августа начались полеты из Москвы в ряд государств международного авиасообщения. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 3 августа дал поручение председателю Госкомтранса РБ Алану Марзаеву быть в постоянном контакте с Росавиацией.

«Очень важно, чтобы следующие этапы открытий, когда увеличится количество стран, наш аэропорт начал потихонечку, как говорится, «смотреть в окно», за рубеж. Это очень важно. У нас есть рейсы в Вену, Стамбул и прочее, есть масса необходимых встреч с турецкими коллегами, поэтому за этим смотрите. Аэропорт довольно эффективный – пусть наши руководители работают», — подчеркнул Радий Хабиров.

Также он акцентировал внимание на усилении мер контроля в аэропорту за туристами, прибывающими из наиболее неблагополучных в эпидемиологическом плане субъектов России, прежде всего из южных регионов.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, было несколько рейсов из Краснодарского края: производилась термометрия и забор биологического материала.

«Мы у всех туристов одного из рейсов дня три-четыре назад взяли на ПЦР анализы. Доложите о результатах, чтобы мы понимали, вдруг мы напрасно туда тратим энергию. Если пришел борт, условно, из Сочи, мы проанализировали, и там ничего нет – но и не надо тогда. Если же будут инфицированные люди, значит, будем строже смотреть», — сказал Радий Хабиров.