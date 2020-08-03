Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.42

EUR 87.28

3 августа Понедельник

Уфа   °

Молния
03.08.20: всего с COVID-19 - 6851, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5201, количество умерших - 23
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Важно, чтобы аэропорт Уфы начал потихонечку «смотреть в окно», за рубеж»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Важно, чтобы аэропорт Уфы начал потихонечку «смотреть в окно», за рубеж» Фото: Олег Яровиков

В России с 1 августа начались полеты из Москвы в ряд государств международного авиасообщения. В связи с этим глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 3 августа дал поручение председателю Госкомтранса РБ Алану Марзаеву быть в постоянном контакте с Росавиацией.

«Очень важно, чтобы следующие этапы открытий, когда увеличится количество стран, наш аэропорт начал потихонечку, как говорится, «смотреть в окно», за рубеж. Это очень важно. У нас есть рейсы в Вену, Стамбул и прочее, есть масса необходимых встреч с турецкими коллегами, поэтому за этим смотрите. Аэропорт довольно эффективный – пусть наши руководители работают», — подчеркнул Радий Хабиров.

Также он акцентировал внимание на усилении мер контроля в аэропорту за туристами, прибывающими из наиболее неблагополучных в эпидемиологическом плане субъектов России, прежде всего из южных регионов.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, было несколько рейсов из Краснодарского края: производилась термометрия и забор биологического материала.

«Мы у всех туристов одного из рейсов дня три-четыре назад взяли на ПЦР анализы. Доложите о результатах, чтобы мы понимали, вдруг мы напрасно туда тратим энергию. Если пришел борт, условно, из Сочи, мы проанализировали, и там ничего нет – но и не надо тогда. Если же будут инфицированные люди, значит, будем строже смотреть», — сказал Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: аэропорт, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии водитель «Рено Логан» насмерть сбил пешехода и скрылся
Смертельная авария произошла в Белебеевском районе Башкирии 1 августа. На трассе неизвестный водитель сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в
6815 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Башкирии
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Башкирии диагноз подтвержден у 6 815 жителей. Об этом сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с
В Башкирии женщина ударила любимого ножом и убежала к соседке
35-летняя жительница села Байки Караидельского района Башкирии задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина ударила но
ХК «Салават Юлаев» в товарищеском матче обыграл «Автомобилист» со счетом 6:4
Первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону КХЛ «Салават Юлаев» провел в условиях пандемии. «Автомобилист» башкирский коллектив встретил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть