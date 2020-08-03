Осенью от гриппа планируется привить 60% населения Башкирии

Осенью от гриппа должны быть привиты 60% населения Башкирии. Вакцина будет бесплатной, поставки ожидаются в первой половине сентября, проинформировал министр здравоохранения Максим Забелин. Пока речь идет о 1 831 000 дозах вакцины, это количество может увеличиться на 195 000 доз — заявка направлена в Минздрав России.

В июле началась вакцинация от пневмококковой инфекции (от пневмонии), на данный момент сделано 9% от плана в 50 тыс. прививок, завершение в конце августа.

«Грипп надо встретить готовыми, эпидемию обещают серьезную. В прошлом году пик эпидемии пришелся на вторую половину декабря — начало января. Также нужно подготовить больницы, чтобы разделять потоки больных», — поручил Минздраву глава республики Радий Хабиров.

Прошлой осенью план вакцинации охватывал 45% населения Башкирии, среди них 418 тыс. детей, 1,3 млн взрослых и 2 тыс. беременных женщин.