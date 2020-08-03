Фото: Ксения Калинина В Башкирии водителей оштрафуют за грязные колеса автомобилей Фото: Ксения Калинина

В Башкирии вступил в силу закон, которым установлен ряд новых штрафов за правонарушения в сфере благоустройства, в том числе ответственность за загрязнение территории из-за эксплуатации и ремонта автомобилей.

«Норма касается в первую очередь грузовиков, – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Нередко можно наблюдать, как из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся на дорогу мусор, песок, цемент. Также имеют место случаи, когда машины выезжают со строек с немытыми колесами, растаскивают грязь по улицам. Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах. Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов».

Штраф за загрязнение улиц в процессе эксплуатации автомобилей установлен от 500 до одной тысячи рублей для граждан, от четырех тысяч до семи тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей для юридических лиц.

Также вводится ответственность и за другие нарушения в сфере благоустройства. Будут штрафовать за не очищенные своевременно от наледи и снежных заносов входные группы, пандусы, ступени, если снег и лед мешают пешеходам, машинам, создают опасность для их движения.