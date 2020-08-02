Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.42

EUR 87.28

2 августа Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии мужчина заблудился во время похода за грибами: понадобилась помощь спасателей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии мужчина заблудился во время похода за грибами: понадобилась помощь спасателей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии стартовал сезон «тихой охоты» и вместе с тем появились первые заблудившиеся. По данным республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, первое сообщение о потерявшемся грибнике поступило 1 августа.

Житель деревни Калмакларово Салаватского района отправился в местный лес и перестал выходить на связь. Любитель «охоты» так увлекся процессом, что потерял ориентиры и не смог самостоятельно найти путь к дороге.

«В экстренные службы обратилась жена обеспокоенная долгим отсутствием своего «добытчика». Несмотря на темное время суток, спасатели оперативно нашли заблудившегося, в медицинской помощи мужчина не нуждался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правила безопасности в лесу:

— в первую очередь перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

— откажитесь от посещения незнакомых мест;

— обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние два предмета из «миниарсенала грибника» пригодятся вам на случай, если вам придется подавать световые и звуковые сигналы);

— если вы собираетесь провести в лесу длительное время, захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства;

— реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья (людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок и, тем более, в одиночку);

— оцените проходимость автомобиля, на котором собираетесь в лес, ведь на пути, возможно, окажутся грязь, очень крутые склоны, русло горных рек, бездорожье.

ИА «Башинформ»
Теги: грибник, лес, госкомитета по ЧС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки
В информационно-диспетчерский центр Уфы накануне днем поступило сообщение о том, что из окна первого этажа выпал ребенок. Инцидент произошел в доме №34 п
В ВОЗ предупредили, что пандемия COVID-19 продлится долго
На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 1 августа пришли к выводу, что пандемия коронавируса будет длиться «еще долго».
В России завершились клинические испытания вакцины от COVID-19
Клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены. Об этом 1 августа заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Препарат разрабатывался Наци
«Башкирия» - серебряный призер первенства России по спидвею среди юниоров
Серебряные медали первенства России по спидвею среди юниоров завоевала команда СТК «Башкирия» из Октябрьского. В Тольятти на арене СТК имени А.Степанов
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть