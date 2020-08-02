Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии мужчина заблудился во время похода за грибами: понадобилась помощь спасателей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии стартовал сезон «тихой охоты» и вместе с тем появились первые заблудившиеся. По данным республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, первое сообщение о потерявшемся грибнике поступило 1 августа.

Житель деревни Калмакларово Салаватского района отправился в местный лес и перестал выходить на связь. Любитель «охоты» так увлекся процессом, что потерял ориентиры и не смог самостоятельно найти путь к дороге.

«В экстренные службы обратилась жена обеспокоенная долгим отсутствием своего «добытчика». Несмотря на темное время суток, спасатели оперативно нашли заблудившегося, в медицинской помощи мужчина не нуждался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правила безопасности в лесу:

— в первую очередь перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

— откажитесь от посещения незнакомых мест;

— обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние два предмета из «миниарсенала грибника» пригодятся вам на случай, если вам придется подавать световые и звуковые сигналы);

— если вы собираетесь провести в лесу длительное время, захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства;

— реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья (людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок и, тем более, в одиночку);

— оцените проходимость автомобиля, на котором собираетесь в лес, ведь на пути, возможно, окажутся грязь, очень крутые склоны, русло горных рек, бездорожье.