Уфа отмечает Ильин день прогулкой десантников и всероссийским полумарафоном

Фото: Валерий Шахов

















Фото: Валерий Шахов

2 августа православные, язычники и другие верующие вспоминают древнееврейского пророка Илию. Он жил за 900 лет до рождества Христова, однако в Ветхом Завете о нем написано не мало. Примечательно, что это один из двух пророков, который еще при жизни был взят на небо. Совпадение двух праздников День Илии пророка и День ВДВ сделали пророка покровителем десантников.

В Уфе сегодня проходят народные гулянья под пристальным вниманием полиции и дружинников. Расслабляться пока не позволяет эпидемиологическая ситуация. Люди в голубых беретах и тельняшках прогуливаются с семьями около фонтанов, а неподалеку любители бега совершают онлайн забеги. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит в столице Башкирии в онлайн-формате. Тем не менее спортсмены не отказались от выбранной дистанции и зафиксировали свой забег на смартфон или специальные фитнес-часы, чтобы получить заветную медаль.