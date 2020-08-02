Фото: Глава РБ Радий Хабиров поздравил железнодорожников и рассказал о планах Башкирии в этой сфере Фото: Глава РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздников всех железнодорожников республики. По его словам, эта системообразующая отрасль для движения вперед всей экономики.

«В прошлом году по территории республики перевезено более 23 млн тонн грузов. Ежегодно пригородными поездами пользуются миллионы пассажиров», — отметил Радий Хабиров в поздравительной речи.

Руководитель региона напомнил также о приоритетном и надежном партнерстве с РЖД. Благодаря им в Башкирии запущена реализация масштабного проекта по модернизации Южного обхода Уфы с созданием кольцевой дороги вокруг столицы республики, включая развитие новой инфраструктуры, начато проектирование строительства 175 км железной дороги Уфа – Нефтекамск.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие годы создадим образцовый железнодорожный вокзал станции «Уфа», который станет еще одной достопримечательностью столицы Башкортостана», — сказал глава республики.