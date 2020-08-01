Фото: ИА «Башинформ» Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией Фото: ИА «Башинформ»

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. Это произойдет 15 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Граждане смогут летать из Москвы в Женеву и обратно один раз в неделю.

По данным РИА Новости, с сегодняшнего дня Россия стала постепенно восстанавливать международное авиасообщение, которое приостановили 27 марта из-за пандемии COVID-19. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.

Кроме того, власти России и Абхазии 1 августа открыли друг для друга свои границы.

«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России.