В Уфе установили новые дорожные знаки
В Уфе установили новые дорожные знаки Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы
В Уфе появились новые дорожные знаки. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, по многочисленным обращениям граждан, госинспекторы дорожного надзора ГИБДД совместно с администрацией Уфы напротив дома 88 по улице Чернышевского приняли решение установить дорожный знак «Остановка запрещена», с дорожными знаками дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Время действия».
Автолюбителям рекомендовали выполнять требования установленных дорожных знаков и не нарушать ПДД.