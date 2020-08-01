Фото: Олег Яровиков МЧС Башкирии предупреждает граждан о шквалистом ветре при грозе Фото: Олег Яровиков

МЧС Башкирии предупреждает граждан об ухудшении погоды. По данным синоптиков, на территории региона днем 2 августа при грозе ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В этом день местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, юго-восточный с переходом днем на юго-западный умеренный, при грозе днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, местами до 10, днем 25-30, по югу до 33.