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Вступили в силу новые правила прибытия в Россию воздушным транспортом

ПОЛИТИКА

Главный государственный санитарный врач РФ внес изменения в постановления, регулирующие порядок прибытия в Россию воздушным транспортом. Новые правила вступили в силу с 1 августа.

Внесенные изменения касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию страны.

В частности, иностранные граждане и лица без гражданства при посадке на самолет, следующий в пункт назначения на территории России, в том числе для транзитного проезда, должны иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР.

Если нет возможности предъявить такой документ на русском или английском языках, допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, которая его выдала, с переводом на русский язык. При этом верность медицинского документа должна быть засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

Материал для исследования на COVID-19 должен быть отобран не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. До прибытия в Россию иностранные граждане заполнят анкету прибывающего на территорию РФ.

Россияне, прилетающие в Россию, обязаны заполнить анкеты прибывающего воздушным транспортом, а также заполнить специальную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней с момента прилета на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат исследования в специальной форме на Едином портале госуслуг.

В случае любого ухудшения здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию России граждане должны срочно обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждений.

Иностранцы, прибывающие в Россию на работу, обязаны по-прежнему соблюдать требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, постановление, иностранцы
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