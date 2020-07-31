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Талгат Таджуддин поблагодарил мусульман за соблюдение санитарных норм на Курбан-байрам

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 31 июля, последователи Ислама отмечают священный праздник – Курбан-байрам. С раннего утра верующие Башкирии устремились на праздничные молитвы в мечети. В Уфе главное праздничное богослужение традиционно состоялось в мечети «Ляля-Тюльпан». Его возглавил Верховный муфтий России, Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.

Духовный лидер поблагодарил собратьев мусульман за соблюдение санитарных норм и призвал сограждан с пониманием относится к принимаемым мерам безопасности в связи с коронавирусом. По его словам во всех мечетях городов и районов республики праздничные богослужения прошли с учетом эпидемиологической ситуации, требований режима повышенной готовности и рекомендаций Роспотребнадзора. Верующие прислушались и с пониманием отнеслись к требованиям соблюдению социальной дистанции.

«Коронавирусная пандемия – беда, испытание Божие, и в эти минуты мы должны быть вместе и соблюдать все законы, которые принимаются нашим государством и, несомненно, со всей тщательностью исполнять предписания медиков, которые все силы прилагают для того, чтобы эта болезнь, этот вирус не распространялся по нашей стране», — добавил Верховный муфтий.

ИА «Башинформ»
Теги: религия, Курбан-байрам
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