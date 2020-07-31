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Жители Башкирии смогут наблюдать сближение Сатурна, Юпитера и Луны

ОБЩЕСТВО

Ночью 1 и 2 августа жители Башкирии смогут наблюдать любопытное астрономическое явление — сближение Сатурна, Юпитера и Луны. В эти дни почти полная Луна пройдет рядом с планетами.

Юпитер и Сатурн прошли в июле противостояние (Юпитер -14-го, Сатурн – 21-го июля) и сейчас имеют максимальную яркость, рассказали в Уфимском планетарии и объяснили, как их легко отыскать:

«Планеты видны вечером и ночью не так высоко над южным горизонтом недалеко друг от друга в созвездии Стрельца, и заходят перед рассветом на юго- западе. Юпитер – самая яркая «звезда» на вечернем и ночном небе, и он сразу обращает на себя внимание. Сатурн как яркая звездочка виден слева от Юпитера, но он уступает Юпитеру в блеске».

Однако, по словам специалистов, рядом с Луной планеты немного «побледнеют» в её свете.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфимский планетарий, Луна
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