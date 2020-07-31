В Уфе ушел из жизни академик Анас Махмутов

Сегодня в Уфе на 91-м году жизни скончался яркий ученый, видный представитель академической науки Башкортостана и России Анас Махмутов.

Анас Хусаинович родился 15 января 1930 года в деревне Новоусманово Чишминского района республики. В 1943 году, в 13-летнем возрасте, он надел погоны и стал курсантом Уфимской школы военно-музыкантских воспитанников Советской Армии. В общей сложности его военная служба в детские и юношеские годы составила около семи лет. Эти годы дали ему прекрасное воспитание, заложили такие ценные качества, как дисциплинированность, ответственность, обязательность, организованность, и определили черты его характера.

В 1950-1955 годах Анас Махмутов учился на лесохозяйственном факультете Башкирского сельскохозяйственного института, окончил его с отличием, получил инженерное образование, которое позже пригодилось будущему ученому-экономисту. Здесь же, в институте, началась его активная комсомольская работа — его избрали секретарем комсомольской организации вуза. В 1955-1959 годах он являлся заместителем заведующего отделом и секретарем Башкирского обкома ВЛКСМ. В 1957 году как комсомольский лидер Анас Хусаинович возглавлял делегацию молодежи Башкирии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Музыкальное образование, опыт организаторской работы в комсомоле ему вскоре пригодились. В 1959 году Анас Махмутов был назначен первым заместителем министра культуры Башкирской АССР. След, оставленный им в сфере культуры, немалый — участие в проектировании и сооружении памятника Салавату Юлаеву, Монумента Дружбы в Уфе. Под его руководством прошли блистательные гастроли башкирских артистов в Индии, Бирме и Непале, где он встречался с такими выдающимися политическими и государственными деятелями Индии, как Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Раджив Ганди.

В 1963-1966 годах Анас Махмутов обучался в Академии общественных наук при ЦК КПСС, получил блестящее экономическое образование, успешно защитил кандидатскую диссертацию. Затем более 35 лет своей творческой жизни ученый отдал Башкирскому государственному университету, где почти четверть века руководил кафедрой политической экономии, долгие годы активно сотрудничал с вузом.

В 1982 году Анас Махмутов защитил докторскую диссертацию в одном из ведущих экономических вузов страны — Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н.А.Вознесенского. В Башгосуниверситете он организовал аспирантуру, диссертационный совет, где защитили кандидатские диссертации десятки экономистов и социологов. Лично Анасом Махмутовым подготовлены более тридцати кандидатов и докторов наук. Он принимал активное участие в аттестации научных и научно-педагогических кадров, являясь членом пяти диссертационных советов.

Весомый вклад Анаса Хусаиновича в создание и развитие Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. На протяжении семи лет в 1991-1998 годы он являлся первым ректором БАГСУ. Он же стал первым Президент-ректором Консорциума образовательных учреждений РБ по подготовке современных менеджеров.

Научная деятельность Анаса Махмутова тесно связана с академической наукой — он академик Академии наук Республики Башкортостан, действительный член Академии социальных наук России, являлся членом президиумов Уфимского научного центра РАН и Академии наук РБ, два созыва — академиком-секретарем отделения социальных наук АН РБ.

Анас Махмутов — известный ученый-экономист, труды которого широко известны в России и за рубежом. Он создал научную школу экономистов республики, исследующих теоретические проблемы современной экономики. Под его руководством и редакцией издано около 30 коллективных монографий и тематических сборников. Он является автором более трехсот научных трудов, статей, книг, в том числе монографий: «Промышленные комплексы и их эффективность» (1968), «Личное потребление в условиях развитого социализма» (1980), «Государство, экономика, реформы» (1999), «Рыночный фундаментализм и псевдорынок» (1999), коллективные монографии: «Башкортостан-2015: стратегия развития» (2004); «Бедность в трансформационный период: причины, проявления, последствия» (2008); «Экономические реформы в Башкортостане. Прошлое, настоящее, будущее» (2009).

Академик Махмутов много сделал для разработки научных основ перестройки экономики, трансформации ее в рыночную. Под его научным руководством были разработаны Правительственная программа «Стабилизация экономики Башкирской ССР и перехода к рыночным отношениям», «Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочную (2000 г.) и долгосрочную (2005 г.) перспективу: концептуальные основы», «Башкортостан-2015: стратегия развития. Концепция долгосрочной стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан» (2004 г.). Многие годы Анас Махмутов являлся главным редактором и научным консультантом организованного им первого в республике научно-практического журнала «Экономика и управление».

Заслуги академика Махмутова по достоинству оценены — ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». Он является Почетным работником высшего профессионального образования РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и других правительственных наград. В этом году в честь 90-летнего юбилея ученому был вручен орден Салавата Юлаева. Награду ему лично передал глава республики Радий Хабиров, назвав юбиляра своим учителем.

Анас Хусаинович был человеком исключительной порядочности, честности, полным созидательных сил, был предан своей семье и работе. Он обладал редким даром находить общий язык с людьми самых разных профессий и возрастов. Неутомимая энергия и личное обаяние снискали ему заслуженное уважение среди коллег, многочисленных учеников. Путь Анаса Махмутовича всегда был наполнен добросовестным трудом и деятельным стремлением принести пользу своему родному краю. Не раз он повторял, что прожил свою жизнь насыщенно и плодотворно.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анаса Хусаиновича. Светлая память.