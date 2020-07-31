В Башкирии 28-летняя пациентка ковид-госпиталя скончалась после рождения ребенка

В Минздраве Башкирии сообщили о 23-ей погибшей от Сovid-19 в республике. По данным ведомства, очередной жертвой вируса стала молодая женщина 1991 года рождения.

«Пациентка ковид-госпиталя Демского района Уфы скончалась от быстро развивающейся пневмонии, осложненной вирусной инфекцией Covid-19, и состоянием после естественного разрешения на 39-40 неделе живым плодом», — прокомментировала информацию представитель министерства.

Известно, что у погибшей помимо новорожденного остался еще один 4-летний ребенок.

Ранее родственник погибшей Артур Кабиров сообщил в соцсетях, о том, что неизвестные открыли сбор средств якобы на помощь семье.

«Родственники в недоумении. Будем считать этот пост опровержением – финансовая помощь нам не нужна», — написал автор.