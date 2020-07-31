Для сохранения экосистемы шихана Торатау планируется ограничить его посещение

Для сохранения экосистемы шихана Торатау на нем планируется создать специальные туристические тропы, по которым будет налажено организованное передвижение туристических групп. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков на онлайн пресс-конференции в «Башинформ».

Шихан Торатау – памятник природы и уникальный геологический объект, включенный в Список геонаследия всемирного значения «GEOSITES». Сейчас Торатау стал популярным туристическим объектом, большие группы людей совершают восхождения на шихан, что может нанести ущерб его уникальной флоре и фауне, многие виды которой занесены в Красную книгу.

Согласно данным научных исследований, на Торатау обнаружено 17 видов растений из Красной книги РБ, в том числе 8 занесенных в Красную книгу РФ. Кроме того, на шихане есть популяции 6 «краснокнижных» видов животных. Растительный покров горы существенно отличается от общей равнинной растительности района. На известняковых обнажениях шихана распространены уникальные эндемичные сообщества петрофитных степей, которые не встречаются в других местах Южно-Уральского региона.