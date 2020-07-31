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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии со священным праздником Курбан-байрам

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Глава РБ

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии со священным праздником Курбан-байрам Фото: сайт Глава РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил всех верующих мусульман республики со священным праздником Курбан-байрам. По его словам, на протяжении веков Курбан-байрам воплощает истинные ценности ислама, связывающие современность с богатой историей и культурой народов мусульманского мира. В эти дни каждый верующий обращается к Всевышнему с искренней молитвой, устремляя свои чувства, мысли и дела к милосердию и справедливости, заботе о ближних.

«В нашем крае на протяжении многих столетий богатые духовные традиции веротерпимости служат сохранению мира и согласия, нравственных основ общества. Уверен, что единство всех жителей республики, межконфессиональное сотрудничество и впредь будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Башкортостана, процветанию нашего общего дома – великой России. Пусть Курбан-байрам дарует нам душевную радость, вдохновит на новые добрые дела и достойные поступки!

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!», — обратился к верующим Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: Курбан-байрам
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