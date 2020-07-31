Фото: сайт Глава РБ Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии со священным праздником Курбан-байрам Фото: сайт Глава РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил всех верующих мусульман республики со священным праздником Курбан-байрам. По его словам, на протяжении веков Курбан-байрам воплощает истинные ценности ислама, связывающие современность с богатой историей и культурой народов мусульманского мира. В эти дни каждый верующий обращается к Всевышнему с искренней молитвой, устремляя свои чувства, мысли и дела к милосердию и справедливости, заботе о ближних.