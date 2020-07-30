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В Башкирии выбирают место для установки стелы «Город трудовой доблести»: есть два варианта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии выбирают место для установки стелы «Город трудовой доблести»: есть два варианта Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии началось онлайн-голосование по выбору месторасположения стелы «Город трудовой доблести» в Уфе. Для размещения будущего мемориала жителям предлагают два варианта.

Как сообщили в мэрии города, первый вариант размещения — площадка перед входом на Аллею Победы. Она расположена по улице Первомайской у входа в Парк Победы, неподалеку от Дворца Орджоникидзе.

Вариант 1. Аллея по улице Первомайской напротив центрального входа в Парк Победы (сайт «Единой России»).

Вторым местом для установки стелы предлагают площадку главного входа в парк на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди.

Вариант 2. Площадь главного входа в парк на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди

﻿Будущий мемориал представляет собой восьмигранную колонну, которую венчает позолоченный герб Уфы, будет достигать в высоту 20 метров. Авторами выступают Константин Донгузов и Дамир Магафуров.

Голосование проходит в формате онлайн на сайте «Единой России». Сделать свой выбор можно до 13 сентября.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Указ президента России о присвоении звания 20 российским городам был подписан 2 июля. Уфа и Башкирия собрали самое большое количество подписей граждан в поддержку этой идеи — более 1,2 миллиона.

ИА «Башинформ»
Теги: Город трудовой доблести, голосование
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