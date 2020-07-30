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30 июля Четверг

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30.07.20: всего с COVID-19 - 6711, за сутки - 36 новых заражений, выздоровело 5085 (+60 за сутки), количество умерших - 22
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В Башкирии за сутки выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за сутки выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег Яровиков

По данным на 30 июля, в Башкирии общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 711. Как сообщает Минздрав Башкирии, за последние сутки в республике выявлено 36 новых случаев заражения.

На лечении остаются 1604 человека, 195 — в стационарах, 1409 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

﻿В республике с начала пандемии всего выздоровели 5085 человек, 60 — за последние сутки.

О новых случаях летального исхода от коронавируса не сообщается. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, составляет 22 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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