Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Олег Яровиков

По данным на 30 июля, в Башкирии общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 711. Как сообщает Минздрав Башкирии, за последние сутки в республике выявлено 36 новых случаев заражения.

На лечении остаются 1604 человека, 195 — в стационарах, 1409 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

﻿В республике с начала пандемии всего выздоровели 5085 человек, 60 — за последние сутки.

О новых случаях летального исхода от коронавируса не сообщается. Официально зарегистрированное число умерших, причиной смерти которых стал COVID-19, составляет 22 человека.