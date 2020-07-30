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В Башкирии для туристов будут вводится регламенты посещения пещер

ПОЛИТИКА

В Башкирии насчитывается свыше 1000 природных пещер, и многие из них терпят серьезный ущерб из-за наплыва большого числа туристов. Желание отдохнуть на природе и постоянно растущая транспортная доступность в последние годы резко повысили нагрузку на уникальную подземную экосистему региона. Для решения данной проблемы власти республики планируют разработать и внедрить регламенты посещения таких природных объектов.

«Возьмем Киндерлинскую пещеру имени 30-летия Победы, — рассказал ИА «Башинформ» глава Госкомитета РБ по туризму. — Если раньше из Уфы до нее приходилось добираться по нескольку дней, то теперь, после строительства дорог, целые автобусы туристов доезжают из города за пару часов. Люди заходят в подземные лабиринты и проводят там длительное время, буквально живут, в результате внутри образуются горы мусора, от дыхания большого количества посетителей меняется микроклимат подземных ходов. Если сейчас не предпринять мер через пять-десять лет уникальная Киндерлинская пещера превратится просто в дырку в горе».

Изменить ситуацию может введение регламентов посещения, ограничивающих число одновременно находящихся в пещерах людей и устанавливающие четкие правила их поведения. Такие примеры в Башкирии уже есть. Так, регламентировано посещение Аскинской ледяной пещеры. Без ущерба для экосистемы ее может посещать не более 100 человек в день, а без введения регулирования эти цифра могла бы быть на порядок выше. Строгий регламент введен и в исторической Каповой пещере, которая раньше также страдала от перегруженности людьми и вандализма, часто угрожавшего даже уникальным древним наскальным рисункам.

Сергей Николаев
Теги: пещеры, Башкирия
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