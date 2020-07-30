Фото: Валерий Шахов В Башкирии законодательно закрепили распространение COVID-19 как повод для введения ЧС Фото: Валерий Шахов

В Башкирии вступили в силу поправки в закон республики «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, представители Госсобрания-Курултая включили в понятие ЧС распространение опасного заболевания.

«Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики», — объяснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

Председатель Госсобрания Башкирии признал, что новая коронавирусная инфекция оказалась непредвиденным вызовом.

«В законодательстве не были предусмотрены действия на случай возникновения эпидемии такого масштаба. Теперь у нас есть опыт, понимание, как действовать в подобных случаях. Законодательную базу необходимо привести в соответствие с новыми реалиями», — сказал Константин Толкачев.