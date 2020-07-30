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Как в Башкирии будут работать почтовые отделения в дни празднования Курбан-байрам

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Как в Башкирии будут работать почтовые отделения в дни празднования Курбан-байрам Фото: Олег Яровиков

Почта России сообщила график работы своих отделений в Башкирии в предстоящие длинные выходные.

31 июля — день празднования Курбан-байрама — для всех почтовых отделений республики объявлен выходным днем. Доставки почтовых отправлений, газет и журналов, выемки писем из почтовых ящиков в этот день также не будет, сообщили в УФПС Башкирии .

Сегодня почтовые отделения работают, как обычно, с сокращением времени работы на один час.

1 августа отделения будут работать по своему обычному графику.

Однако для ряда сельских почтовых отделений в этот день может быть установлен иной режим работы, добавили пресс-службе УФПС Башкирии.

Галина Бахшиева
Теги: Почта России, Курбан-байрам
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