Как в Башкирии будут работать почтовые отделения в дни празднования Курбан-байрам
Как в Башкирии будут работать почтовые отделения в дни празднования Курбан-байрам Фото: Олег Яровиков
Почта России сообщила график работы своих отделений в Башкирии в предстоящие длинные выходные.
31 июля — день празднования Курбан-байрама — для всех почтовых отделений республики объявлен выходным днем. Доставки почтовых отправлений, газет и журналов, выемки писем из почтовых ящиков в этот день также не будет, сообщили в УФПС Башкирии .
Сегодня почтовые отделения работают, как обычно, с сокращением времени работы на один час.
1 августа отделения будут работать по своему обычному графику.
Однако для ряда сельских почтовых отделений в этот день может быть установлен иной режим работы, добавили пресс-службе УФПС Башкирии.