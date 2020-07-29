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Радий Хабиров принял участие в совещании Владимира Путина

ПОЛИТИКА
Фото: www.kremlin.ru

Радий Хабиров принял участие в совещании Владимира Путина Фото: www.kremlin.ru

Сегодня, 29 июля, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. В нем принял участие и глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщается на сайте администрации руководителя республики.

Участники совещания обсудили ситуацию с распространением коронавируса в России, а также подготовку медицинских учреждений к традиционному росту простудных заболеваний в осенний период.«Ситуация остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет, – сказал Владимир Путин. – Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем жителям нашей страны».

Глава государства добавил, что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. По его словам, в ряде субъектов страны положение дел «остается сложным».

Добавим, что за последние сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 35 жителей Башкирии. Таким образом, число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в республике достигло 6 675 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: Владимир Путин, Радий Хабиров, коронавирус
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