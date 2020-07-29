Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии создадут инициативные группы по фиксированию продажи нелегального алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

Согласно республиканской программе по снижению уровню потребления алкоголя и табака на 2020-2024 годы, в каждом муниципалитете республики создадут ﻿инициативные группы, которые будут сообщать правоохранителям о фактах продажи суррогатного спиртного и других алкогольных нарушениях. Постановление правительства Башкирии опубликовано на портале правовой информации.

Численность инициативных групп будет составлять от пяти до девяти человек. В такие группы войдут представители общественных организаций, партийные ячейки и активные граждане. О том, как будет регламентироваться деятельность таких организаций, пока не сообщается.

Программа на 2020-2024 годы подразумевает проведение профилактических мероприятий, размещение информационных баннеров, информирование населения с помощью СМИ, мониторинг случаев отравлений алкогольной и никотиносодержащей продукцией, выявление детей из неблагополучных семей и привлечение несовершеннолетних к спорту (спортивным секциям и кружкам), контроль за соблюдением торговыми объектами запрета торговли табачной продукцией в радиусе ста метров от образовательных учреждений, а также демонстрацией табачной продукции и другое.

Цель республиканской программы — увеличение продолжительности жизни населения путем снижения потребления алкогольной и табачной продукции и увеличение количества занимающихся спортом граждан, говорится в тексте документа.