В Башкирии можно бесплатно обучиться цифровой экономике
В Башкирии стартовала региональная программа «Ключевые компетенции цифровой экономики», сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития государственного управления.
До октября бесплатно обучиться по этой программе смогут 13 тысяч жителей республики. Программа, в первую очередь, рассчитана на жителей отдаленных населенных пунктов, где остро необходимы сейчас компетенции цифровой экономики.
Обучение будет вестись на республиканской платформе «Электронное образование РБ». Здесь реализована адаптивная система обучения, формирующая индивидуальную траекторию в зависимости от знаний обучающегося.
Электронный курс «Ключевые компетенции цифровой экономики» разработан на основе мирового опыта. В нем пять разделов: информационная, коммуникационная грамотность, навыки создания цифрового контента, информационная безопасность, навыки решения проблем в цифровой среде.
«Кроме того, на портале организуют тьюторское сопровождение слушателей. По итогам обучения будет выдано удостоверение о повышении квалификации и сертификат с развернутыми данными о достижениях обучающегося (электронное портфолио), которое можно использовать при построении карьеры», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.В числе базовых требований к слушателям — возраст от 18 лет и наличие профессионального образования.
Для начала обучения необходимо зайти на портал «Электронное образование РБ» и «кликнуть» на баннер курса «Ключевые компетенции цифровой экономики».
Номера горячей линии, технической поддержки и тьюторинга (What’s app, Telegram): +7-937-367-87-27, электронная почта проекта: [email protected]
Инициатором программы «Ключевые компетенции цифровой экономики» выступило региональное Министерство цифрового развития государственного управления. Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».