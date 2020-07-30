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В Башкирии можно бесплатно обучиться цифровой экономике

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартовала региональная программа «Ключевые компетенции цифровой экономики», сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития государственного управления.

До октября бесплатно обучиться по этой программе смогут 13 тысяч жителей республики. Программа, в первую очередь, рассчитана на жителей отдаленных населенных пунктов, где остро необходимы сейчас компетенции цифровой экономики.

Обучение будет вестись на республиканской платформе «Электронное образование РБ»﻿. Здесь реализована адаптивная система обучения, формирующая индивидуальную траекторию в зависимости от знаний обучающегося.

Электронный курс «Ключевые компетенции цифровой экономики» разработан на основе мирового опыта. В нем пять разделов: информационная, коммуникационная грамотность, навыки создания цифрового контента, информационная безопасность, навыки решения проблем в цифровой среде.

«Кроме того, на портале организуют тьюторское сопровождение слушателей. По итогам обучения будет выдано удостоверение о повышении квалификации и сертификат с развернутыми данными о достижениях обучающегося (электронное портфолио), которое можно использовать при построении карьеры», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В числе базовых требований к слушателям — возраст от 18 лет и наличие профессионального образования.

Для начала обучения необходимо зайти на портал «Электронное образование РБ» и «кликнуть» на баннер курса «Ключевые компетенции цифровой экономики».

Номера горячей линии, технической поддержки и тьюторинга (What’s app, Telegram): +7-937-367-87-27, электронная почта проекта: [email protected]

Инициатором программы «Ключевые компетенции цифровой экономики» выступило региональное Министерство цифрового развития государственного управления. Программа разработана в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Галина Бахшиева
Теги: программа, цифровая экономика
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