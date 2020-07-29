Фото: Олег Яровиков Какая погода ожидается в Башкирии на Курбан-байрам Фото: Олег Яровиков

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали погоду на 31 июля, когда мусульмане будут отмечать Курбан-байрам. По прогнозам, в праздничный день по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы.

«Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, по востоку до +7, днем 23-28 градусов, по югу до +33», — сообщается на официальном сайте Башгидрометцентра.

В Уфе будет облачно, солнце изредка будет выглядывать из-за облаков. Столбики термометров ночью будут колебаться от +18 до +20 градусов, днем потеплеет до +29.