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В Уфе руководство УМПО оштрафовано за появление на предприятии очага CОVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе руководство УМПО оштрафовано за появление на предприятии очага CОVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе руководство УМПО оштрафовано за появление на предприятии очага CОVID-19. Решение по делу об административном правонарушении вынес Калининский район столицы.

На предприятии не проводилась дезинфекция мест общего пользования, в производственных помещениях, оборудования и инвентаря, не проводилась уборка комнат отдыха, столовых, следует из документов. Кроме того, не проводились лабораторные исследования контактных с больными COVID-19, контактные лица с больными COVID-19 не изолировались, не было разделения рабочих потоков и разобщения коллектива.

В результате в организации сформировались очаги заболевания в трех корпусах предприятия. Всего за период с апреля 2020 года по 21 июля 2020 года на УМПО было зарегистрировано 195 случаев заболевания короновирусной инфекции и 242 случая внебольничной пневмонии, в том числе и у работников сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории предприятия.

За нарушение санитарного законодательства руководству предприятия назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении в отношении заведующей терапевтического отделения ГКБ №13. В лечебном учреждении несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19, что привело к распространению очага заболеваемости среди работников УМПО.

В случае признания вины, должностному лицу грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Судебное заседание состоится 10 августа.

ИА «Башинформ»
Теги: предприятие, коронавирус
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