В Башкирии родилось более 13 тысяч детей, умерли 16,5 тысячи человек

За январь-апрель этого года в Башкирии родилось 13 137 человек, большинство из которых первые и вторые дети, сообщили статистики республики.

Так, за первые четыре месяца в регионе родилось 4 600 первенцев и 4 802 детей, родившихся в семьях вторыми.

Кроме того, в Башкирии появилось на свет 2 613 младенцев, родившихся у матери третьими, а также 716 четвертых детей и 403 ребенка, родившихся пятыми и более.

И, наоборот, умерли за это время в регионе 16 502 человека, 8 565 из которых — мужчины, 7 937 — женщины.

Больше всего в структуре умерших по возрастным группам — люди старше трудоспособного возраста — 12 398 человек.

3 977 умерших в 2020 году за первые четыре месяца — люди трудоспособного возраста, 3 165 из которых — мужчины.

Для сравнения: в январе-апреле прошлого года в Башкирии умер 16 981 человек. Из них 8 797 из них — мужчины, 8 184 — женщины.

Как заявляла ранее вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова, в Башкирии удалось остановить пикирующее падение рождаемости.

Ожидается, что в целом за 2020 год в республике должны родиться около 40 тысяч детей.