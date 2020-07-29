Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.91 ↑

EUR 84.26 ↓

29 июля Среда

Уфа   °

Молния
29.07.20: всего с COVID-19 - 6675, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5025, количество умерших - 22
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии родилось более 13 тысяч детей, умерли 16,5 тысячи человек

ОБЩЕСТВО

За январь-апрель этого года в Башкирии родилось 13 137 человек, большинство из которых первые и вторые дети, сообщили статистики республики.

Так, за первые четыре месяца в регионе родилось 4 600 первенцев и 4 802 детей, родившихся в семьях вторыми.

Кроме того, в Башкирии появилось на свет 2 613 младенцев, родившихся у матери третьими, а также 716 четвертых детей и 403 ребенка, родившихся пятыми и более.

И, наоборот, умерли за это время в регионе 16 502 человека, 8 565 из которых — мужчины, 7 937 — женщины.

Больше всего в структуре умерших по возрастным группам — люди старше трудоспособного возраста — 12 398 человек.

3 977 умерших в 2020 году за первые четыре месяца — люди трудоспособного возраста, 3 165 из которых — мужчины.

Для сравнения: в январе-апреле прошлого года в Башкирии умер 16 981 человек. Из них 8 797 из них — мужчины, 8 184 — женщины.

Как заявляла ранее вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова, в Башкирии удалось остановить пикирующее падение рождаемости.

Ожидается, что в целом за 2020 год в республике должны родиться около 40 тысяч детей.

Галина Бахшиева
Теги: рождаемость, смертность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Водитель «МАЗа» о ДТП в Башкирии с погибшей 9-летней девочкой: «Солнце слепило глаза»
В Туймазинском районе Башкирии днем 28 июля в дорожно-транспортном происшествии погиб ребёнок. Как информировало агентство «Башинформ», по одной из верси
В Башкирии под колесами седельного тягача погибла женщина-пешеход
В Белорецком районе Башкирии после полуночи на 220 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ГИБДД РБ, 46-летний ж
В Башкирии ревнивец устроил кровавую бойню: двое погибли, еще двое госпитализированы
Чишминский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Благоварского района. Он обвиняется по статье «убийство
В Башкирии грузовик врезался в «Ладу Калину»: водитель выжила, ее 9-летняя дочь погибла
В Туймазинском районе Башкирии днем 28 июля в дорожно-транспортном происшествии погиб ребёнок. По данным ГИБДД РБ, на 1307 км трассы Самара-Уфа-Челябинск
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть