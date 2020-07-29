30 июля в Башкирии сокращенный рабочий день

В Башкирии рабочий день 30 июля, накануне празднования Курбан-байрама, будет сокращен на один час, напомнили в региональном Минтруде.

По постановлению республиканского правительства, 31 июля – Курбан-байрам является нерабочим праздничным днем.

В этом году нерабочий праздничный день Курбан-байрам приходится на пятницу. Соответственно, продолжительность работы в четверг 30 июля сокращается на один час.

Выходными днями в Башкирии при пятидневной рабочей неделе в связи с празднованием Курбан-байрама являются: 31 июля и 1, 2 августа 2020 года.

«При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается», — добавили в пресс-службе Минтруда Башкирии.