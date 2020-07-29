В Башкирию возвращается 33-градусная жара

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, по востоку до 7. Днем — 23-28, по югу республики — до 33 градусов.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, по востоку до 7 градусов. Днем — 23-28 градусов, по югу республики — до 33.

По информации Башгидромета, в среду прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый слабый, северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

В ближайшие два-три дня в отдельных районах Башкирии потеплеет до 33 градусов, сообщили синоптики республики.

Галина Бахшиева

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях