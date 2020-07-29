В Башкирию возвращается 33-градусная жара
В Башкирию возвращается 33-градусная жара Фото: Олег Яровиков
В ближайшие два-три дня в отдельных районах Башкирии потеплеет до 33 градусов, сообщили синоптики республики.
По информации Башгидромета, в среду прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый слабый, северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.
Температура воздуха днем — 22-27 градусов.
В четверг ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, по востоку до 7 градусов. Днем — 23-28 градусов, по югу республики — до 33.
В пятницу местами также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, по востоку до 7. Днем — 23-28, по югу республики — до 33 градусов.