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В Башкирию возвращается 33-градусная жара

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирию возвращается 33-градусная жара Фото: Олег Яровиков

В ближайшие два-три дня в отдельных районах Башкирии потеплеет до 33 градусов, сообщили синоптики республики.

По информации Башгидромета, в среду прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью неустойчивый слабый, северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Температура воздуха днем — 22-27 градусов.

В четверг ночью местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, по востоку до 7 градусов. Днем — 23-28 градусов, по югу республики — до 33.

В пятницу местами также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, по востоку до 7. Днем — 23-28, по югу республики — до 33 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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