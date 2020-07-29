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Башкирия вошла в число финалистов конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия вошла в число финалистов конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров Фото: Олег Яровиков

Башкирия вошла в число финалистов федерального конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Об этом стало известно сегодня, 28 июля, по результатам заседания конкурсной комиссии под председательством специального представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«В число финалистов вошли 30 субъектов РФ из 7 федеральных округов. Лидером по числу проектов, вышедших в финал, стал Дальневосточный федеральный округ — 7 проектов. Второе место по числу финалистов занял Приволжский федеральный округ — 6 проектов. Третье место разделили между собой Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные округа — по 5 проектов в каждом. В Южном федеральном округе в финал вышли 4 проекта, в Уральском федеральном округе — 2», — сообщается на официальном сайте конкурса.

На получение федерального гранта и профессиональной поддержки АСИ от Башкирии претендуют два проекта. Среди них — «Могучий Иремель», в который вошли территории природного парка «Иремель» и государственного природного заказника «Урал-Тау».

Второй проект — «Сердце Башкирии», он включает в себя природный парк «Зилим», нацпарк «Башкирия», гору Тратау, Толпаровские ельники, пещерную систему Киндерлинская-Леднева-Октябрьская, озеро Тугар-салган, Аскынскую ледяную пещеру.

По мнению экспертов, Башкирия обладает колоссальным потенциалом для развития внутреннего туризма и эко-туризма. Главные преимущества республики — удобное географическое положение и разнообразная, живописная природа.

Главная цель таких кластеров — упорядочить туристический поток, сделать его организованным и управляемым.

Именно этот подход позволит обеспечить равномерное распределение антропогенной нагрузки, выстроить грамотное управление территориями, а также создать единую сеть туристических маршрутов.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, конкурсы
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