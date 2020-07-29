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Жители Миловского сельсовета собирают подписи против размещения кладбища возле деревень

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Миловского сельсовета собирают подписи против размещения кладбища возле деревень Фото: ИА «Башинформ»

﻿В Миловском сельсовете Уфимского района возле деревень Начапкино и Лесное может появиться новое кладбище площадью 86 гектаров. 28 июля прошли публичные слушания в администрации Миловского сельсовета. Местные жители собрали за неделю 460 подписей против размещения кладбища возле садовых товариществ и населенных пунктов.

Как рассказал агентству «Башинформ» присутствовавший на слушаниях Валериан Гагин, проект кладбища «Комбинат спецобслуживания» заказал «Башкиргражданпроекту». Жители Миловского сельсовета выступают против размещения места для захоронения.

«Все присутствующие в клубе (на слушаниях — ред.) высказались против. Но больше всего людей возмущала очерёдность: почему сначала тратят бюджетные деньги и разрабатывают проект, а потом его обсуждают», — сообщил очевидец.

Члены садового товарищества «Надежда» обратились в Миловский сельсовет с письмом (имеется в распоряжении у агентства). Жители выражают несогласие с вопросом размещения кладбища.

«﻿Размещение кладбища на вышеуказанном месте приведет к невозможности использовать воду из колодцев как для приготовления пищи, так и для помывки, а также для полива овощей и фруктов. Ниже проектируемой территории кладбища проходит ручей «Горный», вода из которого нами используется для питьевых нужд и хозяйственно-бытового водоснабжения. В нашем СНТ «Надежда» и поблизости грунтовые воды очень близко располагаются к поверхности земли, весной отмечается очень высокое стояние воды. При этом отсутствует централизованное водоснабжение, мы все пользуемся водой из самостоятельно вырытых колодцев. С талыми и дождевыми водами через реку «Горный» в колодцы попадут элементы распада тел усопших, а также миллионы литров бальзамирующих жидкостей, тысячи тонн железобетона, меди и бронзы», — говорится в тексте письма.

По мнению жителей, необходимо назначить и провести независимую эпидемиологическая оценку земельного участка проектируемого кладбища. ﻿

Ранее «Башинформ» сообщал, что кладбище появится возле деревень Начапкино и Лесное на пустующем в настоящее время участке. Проектом предусмотрены места для захоронения, административные постройки, парк памяти без захоронений. Про строительство дороги к кладбищу не сообщается.

Виктория Заяц
Теги: кладбище
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