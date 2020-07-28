Фото: Олег Яровиков В Уфе «мышиной лихорадкой» заболели более 40 человек Фото: Олег Яровиков

В Уфе, как и в целом по Башкирии, по-прежнему актуальными остаются такие инфекции, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и клещевой энцефалит, подчеркнула на оперативном совещании в мэрии представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева.

Так, в Уфе с начала этого года зарегистрирован 41 случай геморрагической лихорадки.

«Показатель на каждые 100 тысяч населения составил 3,61, что наравне с аналогичным периодом прошлого года», — отметила Зульфия Камаева.

Что касается клещевого энцефалита, то ежегодно на территории Уфы акарицидная обработка проводится на площади более тысячи гектаров.

На данный момент в столице Башкирии обработано свыше 921 гектара, включая территорию парков, скверов и пляжей.

Пока зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом, добавила представитель Роспотребнадзора.